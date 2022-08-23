Диетолог рассказал, как можно похудеть во сне

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Шансы похудеть у человека увеличиваются во сне, сообщил врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, которого цитирует "Вечерняя Москва".

Он пояснил, что ночная диета будет работать в том случае, если человек будет соблюдать правильный образ жизни. По словам диетолога, человек всегда худеет во сне, поскольку ничего не ест, а энергию тратит. При этом сбросить килограммы не получится, если человек не высыпается, плохо спит, сам сон неполноценный и прерывистый.

"Одна из норм похудения – это нормализация сна. Но это норма не самостоятельная и не самодостаточная", – сказал Гинзбург.

Он добавил, что человеку в любом случае нужно корректировать питание и свой образ жизни, если он хочет снизить массу тела.

Ранее Гинзбург рассказал о пользе имбиря при похудении. По его словам, для достижения цели необходимо употреблять от 10 до 20 граммов корня имбиря в день. Эксперт отмечал, что имбирь может быть хорошим помощником в похудении, но нужно соблюдать правильное питание и режим тренировок, следить за сном и весом.

