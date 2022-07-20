Диетолог рассказала о пользе кудрявой капусты

Фото: РИА Новости/Алексей Куденк
Диетолог Лаура Бурак заявила, что кудрявая капуста кале укрепляет кости. Об этом пишет Eat This, Not That.
Она отметила, что это овощное растение содержит витамин K1, регулирующий уровень кальция в организме.
"Есть бесконечные способы использовать этот богатый кальцием овощ. Добавьте горсть в смузи, и вы никогда не почувствуете его. Или добавьте его в жаркое, соус, суп или яичницу", – посоветовала Бурак.
Чтобы улучшить вкус, можно помять капусту с оливковым маслом, лимонным соком, солью, перцем и добавить в салат.
Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о пользе имбиря при похудении. Для достижения цели необходимо употреблять от 10 до 20 граммов корня имбиря в день. Однако имбирь нельзя есть людям с болезнями желудка, так как он может усилить болевой синдром и ухудшить результат медикаментозной терапии.
По его словам, имбирь может быть хорошим помощником в похудении, но нужно соблюдать правильное питание и режим тренировок, следить за сном и весом.
Диетолог рассказала, как персики и нектарины могут противостоять плохой экологии
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