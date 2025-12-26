Фото: 123RF.com/bumbledee

Россия и Польша не хотят войны, поэтому Варшаве не стоит позволять втянуть себя в конфликт. Об этом сообщает издание Do Rzeczy со ссылкой на польского историка и публициста Петра Зыховича.

"На мой взгляд, Польша в войне не заинтересована – это очевидно. Главное, о чем я хочу сказать, – мы должны быть очень осторожны, чтобы не дать себя каким-то образом втянуть в войну", – отметил он.

Историк обратил внимание на тонкую красную линию, которую Польша не должна пересекать. При этом, по словам Зыховича, такого развития ситуации хотел бы Киев.

Ранее польские чиновники предприняли попытку захватить здание российского консульства в городе Гданьск. Однако они не смогли проникнуть туда. Глава пресс-службы администрации города Изабелла Козицки-Прус добавила, что в здании находится персонал и "никто не открыл чиновникам двери".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что политические отношения РФ и Польши полностью деградировали. Он отмечал, что "здесь только можно выразить сожаление".

