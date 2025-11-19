Песков констатировал деградацию в отношениях РФ с Польшей

Фото: kremlin.ru

Отношения с Польшей полностью деградировали, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он ответил на решение республики закрыть последнее работающее в стране генконсульство России в Гданьске.

"Это, наверное, проявление этой деградации, желания польских властей свести до нуля какие-либо возможности консульских или дипломатических отношений. Здесь можно только выразить сожаление", – сказал представитель Кремля.

Песков также прокомментировал диверсию на железной дороге в Польше, ведущей к украинской границе. Журналисты спросили представителя Кремля, как Москва относится к заявлениям Варшавы о том, что причастные к подрыву украинцы якобы были связаны с российскими спецслужбами.

"Так, как мы реагируем на все русофобские проявления и на стремление любую проблему ассоциировать исключительно с Россией. Это стремление постоянно среди членов польского руководства", – ответил Песков и назвал обвинения польской стороны "безосновательными и голословными".

О подрыве железнодорожных путей в районе города Жичин стало известно 16 ноября. Повреждение полотна заметил машинист одного из поездов. В результате состав остановили, а затем перенаправили по соседнему пути.

Министр нацобороны республики Владислав Косиняк-Камыш обвинил в случившемся Россию, не приведя при этом никаких доказательств. Позже премьер Польши Дональд Туск сказал, что взрыв совершили два гражданина Украины, которые якобы сотрудничали с российскими спецслужбами.

В Кремле назвали примечательным тот факт, что украинцы причастны к этой диверсии.