В Польше заявили, что взрыв на ж/д был совершен украинцами

Фото: AP Photo/KPRM

Взрыв на железнодорожной линии в Польше, которая ведет на Украину, совершили два украинских гражданина, сообщил премьер-министр страны Дональд Туск, выступая в сейме.

По его словам, мужчины покинули территорию Польши через КПП на границе с Белоруссией в Тересполе. Он добавил, что они якобы сотрудничали с российскими спецслужбами.

Также он уточнил, что установить личность исполнителей диверсий удалось благодаря интенсивной работе спецслужб, полиции и прокуратуры.

О подрыве железнодорожного полотна в районе города Жичин Гарволинского повята стало известно 16 ноября. Машинист одного из поездов с пассажирами заметил повреждение путей. Туск говорил, что рассматривается версия диверсии.

Генсек НАТО Марк Рютте, комментируя ситуацию, призвал не делать поспешных выводов и дождаться итогов расследования, заверив, что Альянс готов оказать поддержку.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил в причастности к взрыву Россию. Доказательств глава ведомства не предоставил, однако пояснил, что виновника можно будет установить только после задержания исполнителей.