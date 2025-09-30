RMF FM: в Польше задержан второй подозреваемый в подрыве "Северных потоков"

Фото: РИА Новости

Полицейские в польском городе Прушкув задержали разыскиваемого немецкими властями гражданина Украины Владимира Ж., который подозревается в подрыве "Северных потоков", сообщила радиостанция RMF FM.

По данным журналистов, украинца передали в Окружную прокуратуру в Варшаве. В отношении него должна начаться процедура экстрадиции в ФРГ.

Ранее СМИ писали, что Польша планировала предоставить Владимиру Ж. убежище. Глава МИД Радослав Сикорский якобы не раз обсуждал эту идею в непубличных разговорах.

"Северные потоки" подорвали в 2022 году, после чего поставки газа по трубопроводам прекратились. В августе 2024-го немецкая Генпрокуратура выдала ордер на арест инструктора по дайвингу по подозрению в причастности к теракту. Кроме того, были установлены личности еще двух злоумышленников.

Летом 2025 года в Италии задержали украинца Сергея Кузнецова, которого обвинили в причастности к организации взрыва. Как писали СМИ, ранее он работал в Службе безопасности Украины (СБУ).