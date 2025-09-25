Фото: kustbevakningen.se

Польша хотела предоставить убежище гражданину Украины Владимиру Ж., которого немецкие власти подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северные потоки". Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на газету Rzeczpospolita, которой поступила информация от местных источников.

В СМИ заявили, что глава МИД Польши Радослав Сикорский якобы не раз обсуждал данную идею в непубличных разговорах. Он также предлагал вручить орден украинцу.

Польша считает, что вина злоумышленника еще не доказана, так как он пока проходит по делу о диверсии на газопроводах как подозреваемый, подчеркивают авторы материала.

По данным издания, украинец сбежал на родину из Польши после того, как власти ФРГ выдали на него ордер на арест.

"Северные потоки" были подорваны в 2022 году. После этого было зафиксировано четыре утечки. По этой причине поставки газа по газопроводам прекратились.

В августе 2024 года Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест инструктора по дайвингу, которого подозревали в причастности к теракту. Помимо этого, были установлены личности еще двух злоумышленников.

Через год в Италии был задержан гражданин Украины Сергей Кузнецов. Его обвинили в причастности к организации взрыва, разрушении сооружений и антиконституционной диверсии. СМИ выяснили, что до этого он работал в Службе безопасности Украины (СБУ).

По предварительным данным, украинец мог возглавлять группу по подрыву газопроводов. В частности, Кузнецов занимался координацией операции и руководством экипажа, который состоял из капитана парусной яхты, четырех водолазов и взрывотехника.

Всего в совершении диверсии подозревают 7 человек. На их арест уже выданы ордеры. Следователи также выявили связи с украинскими военнослужащими у части экипажа яхты "Андромеда", которая может быть причастна к подрывам "Северных потоков".

В свою очередь, помощник президента России и председатель Морской коллегии России Николай Патрушев предположил, что подрыв "Северных потоков" мог произойти при участии высокопрофессиональных представителей спецслужб НАТО.

