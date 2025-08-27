Семь человек могли входить в группу по подрыву "Северных потоков"

Фото: ТАСС/Zuma/Cover Images via ZUMA Press

В диверсионную группу по подрыву "Северных потоков" могли входить семь человек. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, в группу входил координатор операции – украинец Сергей Кузнецов.

"Ему было поручено координировать всю операцию и руководить экипажем, состоящим из капитана парусной яхты, четырех водолазов и взрывотехника", – говорится в ордере на арест.

Согласно полученным данным, после установки взрывчаток 22 сентября участники группы отправились в порт Вик, а Кузнецова вывезли на Украину. Взрывы произошли через несколько дней – 26 сентября.

Уточняется, что целью диверсии было долговременное прекращение поставок газа из России в Германию.

Подрыв "Северных потоков" был осуществлен в 2022 году. В августе 2024-го Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест инструктора по дайвингу по подозрению в причастности к диверсии. Кроме того, ведомство установило личности еще двух подозреваемых.

В августе 2025 года в Италии был задержан Кузнецов по обвинению в соучастии организации взрыва, разрушении сооружений и антиконституционной диверсии. По данным СМИ, он ранее работал в Службе безопасности Украины (СБУ).

