Россиян не было на борту разбившегося в Судане Ил-76

Среди членов экипажа военно-транспортного самолета Ил-76, потерпевшего катастрофу на востоке Судана, по предварительной информации, не было граждан России. Об этом РИА Новости заявили в посольстве РФ в Хартуме.

"Да, по нашей информации, упал военно-транспортный самолет в Порт-Судане то ли из-за ошибки пилота, то ли из-за неисправности. Наших граждан, по предварительным данным, на борту не было", – сказали в диппредставительсве.

О крушении Ил-76 в Судане стало известно ночью 10 декабря. Как писали СМИ, инцидент произошел при заходе на посадку на авиабазу "Осман Дигна" в городе Порт-Судан. В результате случившегося погибли все члены экипажа, однако точное количестве жертв не называется.

