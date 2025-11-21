Фото: ТАСС/Ирина Карабут

Пилот разбившегося на авиашоу в Дубае истребителя скончался, сказано в заявлении индийских военно-воздушных сил.

В ВВС указали, во время авиационного показа на авиасалоне пилот получил смертельные травмы в результате аварии. Сейчас создается следственная комиссия, которая установит причины несчастного случая.

По информации ТАСС, пилот, управляющий истребителем, не успел катапультироваться. По предварительной информации, самолет потерпел крушение, выполняя фигуру "Бочка".

О том, что индийский легкий многоцелевой истребитель четвертого поколения разбился на авиационной выставке Dubai Airshow, стало известно в пятницу, 21 ноября. СМИ указывали, что всех посетителей эвакуируют. На месте ЧП работали спасатели и пожарные.

