21 ноября, 14:09
Пилот разбившегося на авиашоу в Дубае истребителя скончался
Фото: ТАСС/Ирина Карабут
Пилот разбившегося на авиашоу в Дубае истребителя скончался, сказано в заявлении индийских военно-воздушных сил.
В ВВС указали, во время авиационного показа на авиасалоне пилот получил смертельные травмы в результате аварии. Сейчас создается следственная комиссия, которая установит причины несчастного случая.
По информации ТАСС, пилот, управляющий истребителем, не успел катапультироваться. По предварительной информации, самолет потерпел крушение, выполняя фигуру "Бочка".
О том, что индийский легкий многоцелевой истребитель четвертого поколения разбился на авиационной выставке Dubai Airshow, стало известно в пятницу, 21 ноября. СМИ указывали, что всех посетителей эвакуируют. На месте ЧП работали спасатели и пожарные.