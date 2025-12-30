Суд арестовал мать из Иркутска, обвиняемую в убийстве двоих детей

Фото: телеграм-канал "Следком38"

Суд в Иркутске на два месяца арестовал мать, обвиняемую в убийстве двоих детей, сообщили в региональной прокуратуре.

Отмечается, что такая мера пресечения была избрана с учетом позиции ведомства.

Двое детей в возрасте 3 и 5 лет были найдены убитыми в квартире в Иркутске 29 декабря. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство двух малолетних" и "Халатность". По подозрению в совершении преступления задержали мать погибших.

В правоохранительных органах заявили СМИ, что в семье есть младший ребенок. Источник рассказал, что он жив и не пострадал.

Позже женщина признала свою вину и заявила, что сожалеет о содеянном. Ей было предъявлено обвинение.

