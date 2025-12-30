30 декабря, 10:03Происшествия
Суд арестовал мать из Иркутска, обвиняемую в убийстве двоих детей
Фото: телеграм-канал "Следком38"
Суд в Иркутске на два месяца арестовал мать, обвиняемую в убийстве двоих детей, сообщили в региональной прокуратуре.
Отмечается, что такая мера пресечения была избрана с учетом позиции ведомства.
Двое детей в возрасте 3 и 5 лет были найдены убитыми в квартире в Иркутске 29 декабря. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство двух малолетних" и "Халатность". По подозрению в совершении преступления задержали мать погибших.
В правоохранительных органах заявили СМИ, что в семье есть младший ребенок. Источник рассказал, что он жив и не пострадал.
Позже женщина признала свою вину и заявила, что сожалеет о содеянном. Ей было предъявлено обвинение.