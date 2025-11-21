ТАСС: индийский самолет разбился на Dubai Airshow

Фото: ТАСС/Ирина Карабут

Индийский легкий многоцелевой истребитель четвертого поколения Tejas разбился на международной авиационной выставке Dubai Airshow, которая проходит с 17 по 21 ноября в ОАЭ. Об этом сообщает ТАСС.

Летная программа Dubai Airshow началась в 14:00 по местному времени (13:00 по московскому. – Прим. ред.). В настоящее время над местом крушения виден столб черного дыма.

В СМИ заявили, что всех посетителей Dubai Airshow эвакуируют. На месте ЧП работают спасатели и пожарные.

Ранее произошло крушение российского двухместного многоцелевого истребителя Су-30 в Карелии. Воздушное судно выполняло плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта.

Глава Карелии Артур Парфенчиков уточнил, что борт рухнул в лесу, вне населенных пунктов. В результате случившегося никто из местных жителей не пострадал. Однако погибли двое членов экипажа. Местные власти пообещали оказать необходимую помощь родственникам пилотов.

