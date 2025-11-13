Глава Карелии заявил, что никто из жителей не пострадал из-за ЧП с самолетом Су-30

Фото: 123RF.com/sam11111962

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил в своем телеграм-канале, что никто из местных жителей не пострадал в результате крушения истребителя Су-30 в Прионежском районе.

На месте происшествия работает председатель республиканского комитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков, который доложил Парфенчикову, что в результате ЧП погибли 2 члена экипажа.

Кроме того, как указал глава Калерии, воздушное судно рухнуло в лесу, вне населенных пунктов.

О крушении российского двухместного многоцелевого истребителя Су-30 в Карелии стало известно вечером 13 ноября. Воздушное судно выполняло плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта. К месту происшествия направлены экстренные службы.

