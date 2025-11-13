Турция приостановила полеты самолетов С-130 после авиакатастрофы в Грузии

Фото: ТАСС/AP/Zurab Tsertsvadze

Министерство национальной обороны Турции объявило о временной приостановке полетов военно-транспортных самолетов С-130 до выяснения причин и обстоятельств крушения одного из таких лайнеров в Грузии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ограничения начали действовать с 12 ноября из соображений безопасности. После проведения всех необходимых технических проверок и осмотров полеты С-130 возобновятся, уточнили в турецком министерстве.

В ведомстве также раскрыли, что разбившийся в Грузии самолет не перевозил боеприпасов. На его борту находились только личный состав, а также оборудование и запчасти для авиационной техники.

Груз и пассажиров он должен был перевезти в азербайджанский Гянджу, отметили в пресс-службе, уточнив, что самолет C-130Е с регистрационным номером 68-1609, принадлежащий 12-й главной авиационной транспортной базе командования ВВС, вылетел из Кайсери в 09:02 по местному времени (совпадает с московским. – Прим. ред.). В пункте назначения он благополучно приземлился в 11:06.

Затем, в 13:15, лайнер снова поднялся в воздух с 20 людьми на борту. Его целью стала 5-я главная авиационная база командования в городе Мерзифон, где находились 10 сотрудников технического персонала и оборудование для обслуживания турецких F-16, находящихся в Азербайджане в честь празднования Дня Победы.

"После взлета в 13:50 была установлена последняя радиосвязь с Тбилисским центром управления воздушным движением. После этого радио- и радиолокационная связь с самолетом была потеряна", – заявили в Минобороны.

Там также рассказали, что сам самолет был куплен у Саудовской Аравии 21 января 2012 года. После технического обслуживания его ввели в строй в 2014 году, а в 2022-м модернизировали.

"Вопреки появившимся утверждениям, этот самолет не был выведен из эксплуатации страной-пользователем (Саудовской Аравией. – Прим. ред.), а являлся излишком (для саудовских ВВС. – Прим. ред.). Самолеты C-130 продолжают эксплуатироваться Саудовской Аравией", – добавили в МО.

При этом ведомство отказалось называть причину крушения воздушного судна, пояснив, что на данный момент преждевременно делать выводы.

"Продолжающееся расследование происшествия прояснит причину инцидента", – подчеркнули в пресс-службе.

О крушении самолета Lockheed C-130 Hercules в 5 километрах от госграницы Грузии стало известно 11 ноября. Погибли 20 человек.

По данным турецкой Грузнавигации, лайнер пропал с радаров через несколько минут после пересечения территории Грузии без подачи сигнала о бедствии. СМИ уточнили, что на борту находились военные Турции, Грузии и Азербайджана.

При этом журналисты сообщили, что крушение самолета может свидетельствовать о внешнем вмешательстве или взрыве боеприпасов на борту. Кроме того, эксперты в Турции изучают версию о том, что борт мог быть сбит.