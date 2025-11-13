Тела всех погибших при крушении турецкого самолета найдены в Грузии

Фото: ТАСС/AP

Тела всех 20 турецких военных, погибших при крушении самолета С-130, найдены в Грузии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны Турции.

Как уточнило ведомство, последняя жертва катастрофы была обнаружена при поисковых работах на азербайджано-грузинской границе.

О крушении самолета Lockheed C-130 Hercules в 5 километрах от госграницы Грузии стало известно 11 ноября. Трагедия произошла, когда борт направлялся в Турцию из Азербайджана.

По данным турецкой Грузнавигации, лайнер пропал с радаров через несколько минут после пересечения территории Грузии, без подачи сигнала о бедствии. СМИ уточнили, что на борту находились военные Турции, Грузии и Азербайджана.

При этом журналисты сообщили, что крушение самолета может свидетельствовать о внешнем вмешательстве или взрыве боеприпасов на борту. Кроме того, эксперты в Турции изучают версию о том, что борт мог быть сбит.

