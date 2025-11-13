Turkiye: разбившийся в Грузии турецкий самолет С-130 не подавал сигналов бедствия

Фото: ТАСС/AP

Обломки турецкого военного самолета, который потерпел крушение в Грузии, доставят в город Кайсери для проведения экспертизы. При этом борт не подавал сигналов бедствия, сообщила газета Turkiye.

"На видеозаписях, якобы снятых пастухом и распространенных в соцсетях, видно, как от самолета сначала отделяется хвостовая часть. Основной корпус четырехмоторного самолета, из которого идет дым, начинает падать, вращаясь", – говорится в сообщении.

По информации газеты, анализ записей радиопереговоров экипажа и данных с бортовых систем поможет выяснить причину происшествия. Свидетели отмечали, что в воздухе во время ЧП не было взрыва и пожара, а возгорание случилось после падения.

О крушении самолета Lockheed C-130 Hercules в 5 километрах от госграницы Грузии стало известно 11 ноября. Трагедия произошла, когда борт направлялся в Турцию из Азербайджана.

По данным турецкой Грузнавигации, лайнер пропал с радаров через несколько минут после пересечения территории Грузии. СМИ уточнили, что на борту находились военные Турции, Грузии и Азербайджана.

При этом журналисты сообщили, что крушение самолета может свидетельствовать о внешнем вмешательстве или взрыве боеприпасов на борту. Уточнялось, что всего в результате случившегося погибли 20 военнослужащих.

