МО Азербайджана сообщило о жертвах после крушения самолета турецких ВВС

Фото: TASS/Zuma

В результате крушения самолета турецких ВВС погибли военнослужащие. Об этом рассказал глава Минобороны Азербайджана Закир Гасанов, передает РИА Новости.

"Глубоко опечален известием о крушении военно-транспортного самолета C-130, следовавшего из Азербайджана в Турцию, на грузинско-азербайджанской границе", – говорится в письме Гасанова его турецкому коллеге Яшару Гюлеру.

Гасанов также выразил соболезнования семьям погибших военнослужащих.

По данным турецкой Грузнавигации, самолет пропал с радаров через несколько минут после пересечения территории Грузии, без подачи сигнала о бедствии.

"Грузнавигация начала поисково-спасательную операцию. На данный момент уже информирован аэропорт азербайджанского города Гянджа, откуда вылетел турецкий борт. Проинформирована также турецкая сторона", – говорится в заявлении.

В грузинском МВД уточнили, что самолет разбился примерно в 5 километрах от государственной границы Грузии. По данному факту было организовано расследование по статье о нарушении правил безопасности воздушного движения, повлекшем человеческие жертвы.

Как в свою очередь подчеркнул турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, страна координирует поиски в районе крушения с Грузией и Азербайджаном.

"Мы продолжаем работы по опискам обломков самолета в координации с государственными органами стран. Да упокоит Всевышний души погибших", – приводит слова Эрдогана ТАСС.

При этом он не назвал число жертв катастрофы. По неподтвержденной информации телеканала NTV, на борту находились военные Турции, Грузии и Азербайджана.

ЧП произошло 11 ноября у границы Азербайджана и Грузии. При этом изначально о крушении турецкого военного авиасудна сообщили СМИ. Утверждалось, что упал вертолет. Были опубликованы видеокадры крушения аппарата.

Спустя время Минобороны Турции подтвердило аварию в Грузии, уточнив, что разбился самолет C-130.