СК: ошибка пилотирования – приоритетная версия крушения вертолета в Дагестане

Фото: телеграм-канал "Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"

Ошибка пилотирования – приоритетная версия крушения вертолета Ка-226 в Дагестане, сообщила пресс-служба Западного межрегионального СУ на транспорте Следственного комитета России.

По данным ведомства, изъятый черный ящик передали в Межгосударственный авиационный комитет (МАК). Предварительная информация о расшифровке свидетельствует, что технических неисправностей у воздушного судна не было.

Вертолет упал на частный дом в поселке Аси-Су 7 ноября. Внутри здания было пусто, так как оно не эксплуатировалось.

На борту воздушного судна находились 7 человек, 5 из них погибли, остальные – госпитализированы. Все пассажиры являлись сотрудниками Кизлярского электромеханического завода (КЭМЗ).

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Росавиация также начала расследование авиакатастрофы.