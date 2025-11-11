Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 ноября, 13:08

Происшествия
Главная / Новости /

СК: ошибка пилотирования – приоритетная версия крушения вертолета в Дагестане

В СК назвали приоритетную версию крушения вертолета Ка-226 в Дагестане

Фото: телеграм-канал "Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"

Ошибка пилотирования – приоритетная версия крушения вертолета Ка-226 в Дагестане, сообщила пресс-служба Западного межрегионального СУ на транспорте Следственного комитета России.

По данным ведомства, изъятый черный ящик передали в Межгосударственный авиационный комитет (МАК). Предварительная информация о расшифровке свидетельствует, что технических неисправностей у воздушного судна не было.

Вертолет упал на частный дом в поселке Аси-Су 7 ноября. Внутри здания было пусто, так как оно не эксплуатировалось.

На борту воздушного судна находились 7 человек, 5 из них погибли, остальные – госпитализированы. Все пассажиры являлись сотрудниками Кизлярского электромеханического завода (КЭМЗ).

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Росавиация также начала расследование авиакатастрофы.

Новости регионов: число погибших в результате ЧП с вертолетом в Дагестане выросло до 5

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика