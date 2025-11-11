СК: ошибка пилотирования – приоритетная версия крушения вертолета в Дагестане

11 ноября, 13:08Происшествия
Фото: телеграм-канал "Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"
Ошибка пилотирования – приоритетная версия крушения вертолета Ка-226 в Дагестане, сообщила пресс-служба Западного межрегионального СУ на транспорте Следственного комитета России.
По данным ведомства, изъятый черный ящик передали в Межгосударственный авиационный комитет (МАК). Предварительная информация о расшифровке свидетельствует, что технических неисправностей у воздушного судна не было.
Вертолет упал на частный дом в поселке Аси-Су 7 ноября. Внутри здания было пусто, так как оно не эксплуатировалось.
На борту воздушного судна находились 7 человек, 5 из них погибли, остальные – госпитализированы. Все пассажиры являлись сотрудниками Кизлярского электромеханического завода (КЭМЗ).
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Росавиация также начала расследование авиакатастрофы.
