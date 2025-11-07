Уголовное дело возбуждено после крушения вертолета в Дагестане

Фото: телеграм-канал "Главное управление МЧС России по Республике Дагестан"

Уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем гибель нескольких человек, возбуждено после крушения вертолета Ка-226 в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба Западного МСУТ Следственного комитета России.

В рамках расследования к работе на месте ЧП привлечены следователи и криминалисты, уточнили в ведомстве. Специалисты уже организовали необходимые мероприятия для выяснения всех причин и условий произошедшего.

На месте крушения также находятся махачкалинский транспортный прокурор и сотрудники Южной транспортной прокуратуры, которая инициировала проверку по факту крушения, добавили в пресс-службе данного ведомства. В частности, эксперты изучают соблюдение законодательства о безопасности полетов.

Вертолет, который мог принадлежать АО "Концерн "Кизлярский электромеханический завод", потерпел крушение в Ачи-Су 7 ноября. Судно упало на частный дом, вызвав пожар, который был локализован на площади 80 квадратных метров.

Предварительно причиной ЧП названа техническая неисправность. Однако эксперты рассмотрят и другие версии.

Всего на борту находились семь человек, из которых четыре погибли. Пострадавшими оказались трое. Состояние двух оценивается как крайне тяжелое, а одного – как тяжелое.