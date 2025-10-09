Форма поиска по сайту

09 октября, 23:31

Самолет МиГ-31 потерпел аварию при посадке в Липецкой области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российский самолет МиГ-31 потерпел аварию при заходе на посадку в Липецкой области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Инцидент произошел после планового учебно-тренировочного полета. Экипаж самолета успел катапультироваться, в данный момент угрозы жизни летчикам нет. Самолет упал в безлюдном районе, полет выполнялся без боекомплекта, подчеркнули в Минобороны.

Ранее самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Ермаковском районе Красноярского края. Инцидент произошел с воздушным судном компании "Борус" после выполнения авиационных работ.

В результате произошедшего погибли оба пилота. После трагедии было возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем гибель двух человек. Для расследования ЧП была сформирована специальная комиссия.

Путин прокомментировал крушение самолета Embraer 190 в 2024 году

