Эксперт Сафонов: купить недостающие пенсионные баллы можно только за 7,5 года стажа

Стоимость одного пенсионного балла в 2026 году составит более 65 тысяч рублей, напомнили в Общественной палате. Кому и зачем их покупать, разбиралась Москва 24.

"Фундамент" для пенсии

Стоимость одного пенсионного балла в 2026 году составит 65 600 рублей. Об этом ТАСС рассказал член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Годом ранее балл оценивался в 60 698,36 рубля.

Эксперт уточнил, что баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30 баллов, а рабочий стаж составляет минимум 15 лет. Кроме того, такая выплата назначается при потере кормильца и инвалидности.





Евгений Машаров член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов В 2026 году максимум можно приобрести 8,7 пенсионного балла.

Ранее кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что отсрочка оформления страховой пенсии на 10 лет может увеличить ее размер более чем в два раза. Таким образом, выплата, которая изначально могла составлять 28 576 рублей, вырастет до 64 425 рублей, привел цифры специалист.



Размер страховой пенсии формируется из двух частей: фиксированной выплаты и суммы накопленных пенсионных коэффициентов (ИПК), которые еще принято называть баллами. Их количество определяется продолжительностью стажа и размером заработной платы, а стоимость одного балла ежегодно устанавливается государством. Минимальный размер страховой пенсии в 2026 году составит примерно 14 287 рублей, а средний – около 27 000.



Существующие ограничения

Чем выше зарплата, тем больше баллов копится, напомнил в беседе с Москвой 24 доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

"Однако максимально можно заработать в год до 10 баллов. Также важно отметить, что профессия или специальность на их количество не влияют", – подчеркнул эксперт.

Докупить недостающие баллы можно, если не хватает необходимого количества для страховой пенсии.





Александр Сафонов доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Например, в прошлом году можно было докупить максимум 8,3 балла, заплатив примерно 473 932 рубля. Приобрести недостающие баллы можно в отделении Социального фонда России.

Однако приобрести баллы получится не более чем за половину требуемого минимального стажа, то есть за 7,5 года, предупредил Сафонов. Исключение составляют только самозанятые, которые могут купить баллы за все 15 лет, добавил экономист.

"Помимо трудового стажа, баллы начисляются за каждый год ухода за ребенком до 1,5 года: за первого – 1,8 балла, за второго – 3,6, за третьего и четвертого – по 5,4 балла. Также дополнительные баллы (не более 3 за 1 год) может получать пенсионер, который продолжает работать после выхода на пенсию", – указал Сафонов.

При этом независимый финансовый советник Сергей Кикевич отметил, что стоимость каждого пенсионного балла меняется каждый год.

"Однако для тех, кто еще не на пенсии, она в текущий момент малозначима, поскольку баллы начисляются автоматически после получения официальной зарплаты. Те, кто ее не получают, соответственно, не имеют ни стажа, ни пенсионных баллов", – объяснил эксперт Москве 24.





Сергей Кикевич независимый финансовый эксперт Для начисления баллов человек должен быть устроен по трудовому договору с официальной зарплатой. Либо нужно быть индивидуальным предпринимателем, который ежегодно выплачивает фиксированную социальную оплату (взносы). Относительно нее и считается количество начисляемых баллов.

Те, кто являются самозанятыми и не платят ежегодных отчислений, не получают пенсионных баллов и не копят стаж, предупредил эксперт.

Он добавил, что купить баллы можно в любом возрасте, но обычно это делается, когда до пенсии остается, например, 5 лет. Сколько их накоплено, можно посмотреть на портале госуслуг, заключил Кикевич.

