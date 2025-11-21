Форма поиска по сайту

21 ноября, 18:41

Общество
Депутат Бессараб перечислила льготы для работающих пенсионеров

Больше выплат и отпуска: какие преимущества есть у работы на пенсии

Страховую пенсию можно увеличить в более чем в два раза, если отложить ее оформление на 10 лет, сообщил экономист. Какие еще возможности есть у работающих пенсионеров, разбиралась Москва 24.

Стратегическое ожидание

Фото: 123RF.com/seventyfour74

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты более чем в два раза, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на кандидата экономических наук, доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина.

Механизм работает через повышающие коэффициенты: чем больше времени гражданин откладывает оформление пенсии, тем выше становятся и фиксированная выплата, и стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Надбавки применяются за каждый полный год отсрочки – максимум за десять лет.
Игорь Балынин
кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ

Если начать получать страховую пенсию по старости на год позже возникновения такого права, ее размер увеличится на 6,6%, отметил Балынин.

Он пояснил, что с учетом данных на ноябрь 2025 года, тот, кто набрал к пенсионному возрасту 135 ИПК, начнет получать по 28 576 рублей. Но если оформить выплату через 1 год, то она возрастет до 30 451 рубля (+6,6%). 3 года отсрочки увеличат сумму до 34 989 рублей (+22,4%), 5 лет – до 40 633 (+42,2%), 7 – до 48 297 рублей (рост почти в 1,7 раза), а 10 лет – более чем в два раза – до 64 425 рублей.

Эксперт отметил, что решение о временном отказе от пособия каждый гражданин принимает самостоятельно, учитывая личную финансовую стратегию, состояние здоровья и желание трудиться или отдыхать в дальнейшем.

Ранее в аппарате фракции "Справедливая Россия – За правду" разработали законопроект, предлагающий ежегодно выплачивать пожилым к Новому году 13-ю пенсию. Кроме того, в документе есть предложение увеличить в 2 раза выплату к страховой пенсии по старости лицам, достигшим 70 лет.

Есть смысл продолжать?

Фото: depositphotos/Denis_Vostrikov

Россияне, достигшие пенсионного возраста, могут не только отсрочить страховую выплату, но и получать ее, если продолжат работать, напомнила в разговоре с Москвой 24 член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

За каждый трудовой год получится заработать индивидуальные пенсионные коэффициенты, но не больше 3 баллов, отметила депутат.

Еще надо обратить внимание, что зачастую тем, кто имеет звание "Ветеран труда", положено снижение оплаты за коммунальные услуги. Кроме того, может быть предоставлено право на бесплатный или льготный проезд городским общественным транспортом, а также пригородным железнодорожным. Плюс могут полагаться льготы на использование услуг связи и на протезирование зубов. 
Светлана Бессараб
член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Однако все вышеуказанные преимущества – региональные и оплачиваются за счет местного бюджета. При этом каждый субъект имеет право добавлять уточнение, согласно которому работающий пенсионер может лишиться каких-либо гарантий, предупредила Бессараб.

Также эксперт напомнила, что последние имеют право на 2 нерабочих дня для прохождения комплексного медицинского обследования, которые должны оплачиваться. 

"Но следует учесть, что во внутренних документах компании может быть прописано требование о предоставлении сотрудником справки из поликлиники для подтверждения того, что он действительно проходил диспансеризацию", – уточнила парламентарий.

Помимо этого, работающий пенсионер вправе в любое время, независимо от согласия работодателя, взять отпуск за свой счет в количестве 14 дней, не учитывая ежегодных основных оплачиваемых дней отдыха, заключила Бессараб.

В свою очередь, консультант по управлению персоналом Наталья Маслова рассказала Москве 24, что на практике пенсионеры чаще всего требуются в качестве администраторов и нянь, в том числе для присмотра за младенцами, поскольку у таких людей есть преимущество – жизненный опыт.

Мужчинам пенсионного возраста часто предлагают работу водителями, охранниками и мастерами в домах быта, добавила эксперт.

В целом же таким потенциальным сотрудникам лучше всего подходит работа, связанная с общением либо какими-то рутинными операциями, где не так принципиальна скорость выполнения, но имеет значение качество полученного результата.
Наталья Маслова
консультант по управлению персоналом

Те, у кого есть педагогическое образование, могут устроиться по профилю, в том числе в онлайн-школу, также отличным вариантом будет профессия воспитателя в детском саду, считает Маслова.

Клинический психолог Станислав Самбурский подчеркнул в беседе с Москвой 24, что незанятость на пенсии становится большой проблемой: некоторые зачастую начинают "списывать" себя, размышляя примерно так: работа закончена – я больше никому не нужен.

При этом в любом возрасте обязательно необходима структура жизни и регулярные задачи, в противном случае мозг уходит в режим простоя, рассказал эксперт.

К тому же человек – социальное существо, которому необходимо общение, а на пенсии многие начинают чувствовать изоляцию. Появляется ощущение вакуума, одиночество, являющиеся прямым фактором риска развития депрессивных состояний.
Станислав Самбурский
клинический психолог

"Конечно, можно заняться внуками, огородом или начать путешествовать, но это спасает только тех, кто действительно этого хочет, кому нравится именно такое времяпрепровождение", – подчеркнул Самбурский.

По его мнению, на пенсии важно найти себя, кто-то может это сделать только с помощью любимой работы. Причем порой достаточно частичной загрузки, которая позволит быть включенным в социальную жизнь и структурировать свои дни.

Трошина Любовь

обществоистории

