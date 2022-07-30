В Госдуму поступил законопроект о выплате пенсионерам 13-й пенсии – СМИ

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В Госдуму в осеннюю сессию внесут законопроект о выплате 13-й пенсии. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на аппарат фракции "Справедливой России — За правду".

Как говорится в материале, дополнительную пенсию предлагается выплачивать пожилым гражданам раз в год к новогодним праздникам в декабре.

Документом также предлагается увеличить в два раза фиксированную выплату к страховой пенсии по старости лицам, достигшим 70 лет. На данный момент она выплачивается пожилым людям с 80 лет.

По оценкам справороссов, для реализации их инициативы может потребоваться 654,8 миллиардов рублей из федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что правительство выделит регионам больше 10 миллиардов рублей на поддержку неработающих пенсионеров. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пояснил, что эти деньги пойдут на доплаты пенсионерам, чей доход не превышает прожиточного минимума. По словам Мишустина, нынешнее решение кабмина затронет порядка 1 миллиона человек и позволит снизить нагрузку на региональные бюджеты на фоне недавнего повышения прожиточного минимума.

В конце мая Владимир Путин принял решение об увеличении на 10% размера прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда с 1 июня текущего года. Также глава государства объявил об аналогичной индексации пенсий неработающих пенсионеров.

С 3 июня россияне начали в автоматическом режиме получать проиндексированные пенсии. Средний размер пенсии по стране увеличился на 1 760 рублей.

