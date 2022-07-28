Правительство выделит больше 10 млрд рублей на помощь неработающим пенсионерам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Правительство выделит регионам больше 10 миллиардов рублей на поддержку неработающих пенсионеров. Об этом в ходе заседания кабмина заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Начнем с вопроса, который касается выполнения социальных обязательств перед гражданами. <...> Сегодня выделим свыше 10 миллиардов рублей на поддержку неработающих пенсионеров", – цитирует его ТАСС.

Председатель правительства пояснил, что эти деньги пойдут на доплаты пенсионерам, чей доход не превышает прожиточного минимума. По словам Мишустина, нынешнее решение кабмина затронет порядка 1 миллиона человек и позволит снизить нагрузку на региональные бюджеты на фоне недавнего повышения прожиточного минимума.

В конце мая Владимир Путин принял решение об увеличении на 10% размера прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда с 1 июня текущего года. Также глава государства объявил об аналогичной индексации пенсий неработающих пенсионеров.

С 3 июня россияне начали в автоматическом режиме получать проиндексированные пенсии. Средний размер пенсии по стране увеличился на 1 760 рублей.

