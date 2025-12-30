Форма поиска по сайту

30 декабря, 08:13

Транспорт

Москвичей призвали пересесть на метро в последний рабочий день года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жителям и гостям Москвы стоит выбрать метро для передвижения по городу в последний рабочий день 2025 года. Об этом заявили в столичном Дептрансе.

В настоящий момент в городе идет снег. Из-за непогоды вечером ожидаются локальные затруднения в центре столицы, на Третьем транспортном кольце, МКАД и вылетных магистралях в сторону области.

"Для поездок по городу рекомендуем воспользоваться метро. Так вы сэкономите время", – призвали в департаменте.

Горожан призвали быть аккуратными и внимательными за рулем, особенно в тоннелях, на эстакадах и мостах. Стоит соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Ранее сообщалось, что 30 декабря в Москве ожидается облачная погода со снегопадом, не исключена гололедица. Температура воздуха днем в городе будет в пределах от 5 до 7 градусов мороза. Ночью температура может понизиться до минус 10 градусов.

В новогоднюю ночь в Москве температура воздуха составит от минус 14 до минус 19 градусов, также ожидается снегопад.

