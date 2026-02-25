Форма поиска по сайту

25 февраля, 12:35

Город

"Техноград" на ВДНХ объявил набор на флагманские курсы

Фото: пресс-служба ДПиИР

Инновационно-образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ объявил о старте набора на новый поток флагманских курсов. Начало занятий, включающих как онлайн-лекции, так и офлайн-интенсивы с экспертами, начнутся 18 апреля, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, жителям столицы доступна на выбор одна из четырех двухмесячных программ. Три из них, связанные с аналитикой данных, применением искусственного интеллекта (ИИ) в бизнесе и управлением проектами, впервые были запущены в 2025 году. Уже в 2026-м к ним добавили курс по графическому дизайну и коммуникациям.

Каждое направление предлагает знакомство с актуальными цифровыми профессиями. При этом акцент в обучении делается именно на развитии практических навыков, которые можно использовать сразу в профессиональной деятельности.

Например, программу "ИИ для бизнеса" стоит выбрать предпринимателям, маркетологам и пиар-специалистам. Участники научатся создавать тексты, презентации, изображения и видео, использовать функцию перевода, синтезировать речь и даже генерировать музыку. Отдельное внимание будет уделено юридическим аспектам, включая вопросы авторских прав на контент, созданный нейросетями.

Новичкам в технологическом секторе можно остановить свой выбор на курсе по управлению проектами. В ходе занятий лекторы начнут с основ, разберут ключевые метрики для оценки эффективности команды и успешности проекта, а также расскажут о методах продуктового менеджмента.

Трек "Аналитика данных", в свою очередь, подойдет как для опытных, так и для начинающих специалистов. Он нацелен на подготовку экспертов, способных собирать, анализировать и интерпретировать информацию. В рамках программы изучаются основы языков программирования SQL и Python, а также сервисы для работы с электронными таблицами. Выпускники научатся самостоятельно рассчитывать и оценивать ключевые показатели деятельности компании в различных сферах, таких как финансы, операционный менеджмент, маркетинг и клиентский сервис, а также визуализировать данные с помощью графиков, карт и диаграмм.

Курс "Графический дизайн и коммуникации" предназначен не для профессиональных дизайнеров, а для тех, кому визуальный контент необходим для решения рабочих задач. В частности, его могут пройти маркетологи, пиар- и SMM-менеджеры, специалисты по внутренним коммуникациям, предприниматели и создатели стартапов. Во время обучения они освоят создание макетов продуктов в онлайн-сервисах, разработку пользовательских интерфейсов, научатся генерировать новые идеи и формировать единый стиль бренда.

Заключительный этап практикума пройдет в формате продактона. Участникам предстоит решать задачи, подготовленные технологическими компаниями столицы. По итогам все выпускники получат сертификаты.

Отбор в учебные программы осуществляется на конкурсной основе. Для участия необходимо заполнить анкету и предоставить видеовизитку с рассказом о себе, своем профессиональном опыте и личной мотивации.

За дополнительной информацией можно обратиться в пресс-службу департамента предпринимательства и инновационного развития по электронному адресу dpir-press@mos.ru.

Вместе с тем москвичи до 1 апреля могут подать заявку на бесплатный онлайн-курс для тренеров по спортивному программированию. Программу разработал Московский физико-технический институт (МФТИ) совместно с правительством города.

Курс рассчитан как на опытных тренеров, так и на новичков в этой области. Занятия будут вести преподаватели ведущих российских вузов. Помимо обучения, проект направлен на развитие сообщества тренеров и рост числа участников соревнований разного уровня.

