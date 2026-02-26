Форма поиска по сайту

26 февраля, 10:10

Город

Более 5,6 тыс жителей СЗАО получили новые квартиры по программе реновации в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 5,6 тысячи жителей Северо-Западного административного округа Москвы получили новые квартиры в новостройках в рамках программы реновации в 2025 году. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Договоры на комфортное жилье заключили горожане, ранее проживавшие в 38 домах старого жилого фонда.

"Это почти 40% от числа всех новых правообладателей, которые появились здесь с начала реализации программы реновации. По сравнению с другими округами СЗАО по итогам года занял четвертое место по числу горожан, оформивших документы на новое жилье. Больше их только на востоке, севере и северо-востоке", – обратил внимание вице-мэр.

Уточняется, что квартиры, предлагаемые городом, отличаются от расселяемых более вместительной площадью. Кроме того, они сдаются уже с готовой отделкой, установленной сантехникой и освещением, что позволяет участникам программы заселиться в короткие сроки.

На сегодняшний день реновация охватывает шесть районов СЗАО, напомнила глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева. Согласно ее данным, в 2025 году больше всего договоров заключили в Северном Тушине – 1,5 тысячи человек.

В свою очередь, в Покровском-Стрешневе появилось более 1,4 тысячи новых владельцев квартир, а в Южном Тушине – свыше 1,2 тысячи.

"Остальные участники программы, оформившие необходимые для переезда документы, проживают в районах Хорошёво-Мнёвники, Митино и Щукино", – указала она.

Вместе с тем в конце декабря минувшего года жители еще 10 старых домов в СЗАО получили уведомления о начале переселения. Жильцы двух из них уже начали осматривать предложенные варианты жилья.

Ранее сообщалось, что под заселение по соответствующей программе была передана новостройка в районе Южное Бутово. Она стала шестым жилым комплексом, сданным в районе.

Квартиры там получили почти 1,3 тысячи горожан. Для них подготовили 705 квартир с улучшенной отделкой общей площадью более 40 тысяч квадратных метров. Также во всех подъездах есть лифты, помещения для консьержей и для хранения вещей.

Более 5 тысяч жителей ЮВАО оформили документы на квартиры по реновации в 2025 году

городреновация

