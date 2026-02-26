Москвичей предупредили о появлении пауков в квартирах из-за периода поиска самки

Самцы пауков могут появляться в домах москвичей в периоды поиска самки. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил начальник отдела охраны и мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.

Эксперт прокомментировал ситуацию, которая недавно произошла с жителями подмосковных Люберец. Женщина обнаружила в раковине огромного паука, после чего позвала на помощь своего мужа. Тот поймал членистоногое и посадил в контейнер.

По словам Кунафина, этот паук относится к виду tegenaria domestica (домовой паук), который широко распространен в европейской части России. Обычно они появляются в квартирах в периоды поиска самки, но особенно часто – в конце лета и осенью.

"Такие пауки не представляют опасности для человека и не проявляют агрессии без причины", – указал эксперт.

При встрече с пауком нужно аккуратно вынести его в подъезд или на улицу.

