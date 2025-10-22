В АТОР опровергли необычные укусы у туристов во Вьетнаме

Фото: depositphotos/cristaltran

Информация о необычных укусах у туристов во Вьетнаме не соответствует действительности. Об этом Москве 24 заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам международного туризма Артур Мурадян.

В телеграм-каналах ранее появилась информация о том, что туристы из России жаловались на появление укусов после посещения пляжей Вьетнама. Ситуация якобы наблюдалась в городах Нячанге и Дананге.

По словам туристов, укусы по всему телу появлялись после дневного купания, прогулок и отдыха на песке. Люди не могли унять зуд и отмечали сильную слабость. Как утверждалось, причиной этого могли стать песчаные блохи или муравьи.

Мурадян подчеркнул, что в АТОР координируют поездки российских туристов за рубеж и они продолжают спокойно отдыхать на указанном направлении.





Артур Мурадян вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Никакой паники или массовых отказов от поездок не наблюдается. К сожалению, в последнее время некоторые СМИ систематически распространяют недостоверные сведения, раздувая каждый частный случай до масштабов курортной катастрофы.

При этом вице-президент АТОР добавил, что с туристами могут происходить отдельные инциденты, однако они не носят массового характера и не требуют вмешательства местных властей.

В свою очередь, биолог, энтомолог Александр Каширский отметил, что иногда песчаными блохами могут называть рачков-бокоплавов. Они действительно могут кусаться в прибрежной полосе, но не причиняют серьезного вреда.

"Понятие "песчаные блохи" довольно расплывчатое. Существуют настоящие песчаные блохи родом из Южной Америки, но они расселены человеком по тропикам всего мира, включая Африку. Однако они обитают не на пляжах, а в более сухих местах", – рассказал Каширский.

По его словам, настоящие песчаные блохи опасны тем, что их самки внедряются в кожу и живут там, раздуваясь до размеров горошины. Если их вовремя не извлечь и не обработать рану, могут образоваться язвы. Однако эти насекомые не переносят серьезных инфекций.





Александр Каширский биолог, энтомолог В тропиках действительно много инфекций, поэтому перед поездкой желательно сделать все необходимые прививки. Существует также риск завоза экзотических заболеваний через туристические потоки. Были случаи малярии в нашей стране, но, к счастью, эти инфекции не приживаются и остаются единичными.

Он также предположил, что укусы после дневного купания с симптомами зуда и слабости могут возникнуть из-за мелких медуз. Они вызывают общую слабость, поскольку впрыскивают яд, тогда как укусы рачков обычно вызывают лишь местное раздражение без системных последствий.

В июле этого года турецкие врачи предупредили туристов об опасной бактерии Vibrio, вызывающей холеру. Ее некоторые разновидности могут спровоцировать заболевание, которое сопровождается диареей и потерей жидкости, приводит к тканевым инфекциям, сепсису и некротизирующему фасцииту.

Кроме того, в начале сентября в СМИ появлялась информация, что путешественники жаловались на вирус, который подхватывают на турецких пляжах. В свою очередь, в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) уточнили, что туроператоры не получали массовых обращений и жалоб от находящихся в Турции россиян.