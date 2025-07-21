Milliyet: турецкие врачи предупредили о вызывающей холеру бактерии Vibrio

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Турецкие врачи предупредили туристов об опасной бактерии Vibrio, вызывающей холеру, сообщает aif.ru со ссылкой на газету Milliyet.

Следы возбудителя обнаружили у берегов Мраморного, Эгейского и Средиземного морей. Некоторые разновидности этой бактерии могут спровоцировать заболевание, которое сопровождается диареей и потерей жидкости, приводит к тканевым инфекциям, сепсису и некротизирующему фасцииту.

Vibrio может попасть в организм после проглатывания морской воды, через моллюсков или из-за контакта открытых ран с грязной водой.

Медики также напомнили об угрозе ротавируса и гепатита А, которыми можно заразиться в бассейнах. Отдыхающим рекомендуется принимать душ после купания в море, не оставаться долгое время в мокром купальнике, а также беречь открытые раны от попадания воды и отказаться от употребления сырых морепродуктов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупреждала о риске завоза холеры в Россию. По ее словам, необходимы меры предосторожности, поскольку российские туристы отдыхают в том числе в странах с высоким уровнем заболеваемости.

Однако заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Н. И. Пирогова Владимир Никифоров обратил внимание на то, что в Индии и других странах Юго-Восточной Азии вспышки холеры возникают постоянно, а в РФ массовое заражение практически невозможно. Это связано с тем, что возбудитель должен попасть в питьевую воду, так как инфекция передается фекально-оральным путем. В России она хорошо обеззараживается.