Питьевой водой в Дагестане отравились 372 человека

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В Дагестане число отравившихся питьевой водой достигло 372 человек, рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

Все случаи инфекции зарегистрированы за последние четыре дня. Среди отравившихся – 357 детей. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

При этом 23 ребенка были выписаны после лечения кишечной инфекции и отправлены под амбулаторное наблюдение. Всего в стационаре лечатся 97 человек.

В ведомстве отметили, что медицинские работники ходят по домам и выявляют пациентов с симптомами болезни, обходами охвачено больше 10 000 сельчан. В группе риска по показаниям проводится вакцинация от гепатита А и профилактическое фагирование (процесс, когда в организм вводят фаги, или бактериофаги, – естественные враги бактерий, которые помогают организму бороться с ними).

Кишечная инфекция была выявлена у жителей Магарамкентского района, а также еще четырех населенных пунктов Дагестана. Роспотребнадзор заявил о дизентерии.

По данным ведомства, люди могли отравиться питьевой водой, которая поступала по водопроводным линиям из источника "Джепельский". Специалисты Роспотребнадзора подготовили постановление о запрете использования некипяченой воды в питьевых целях.

Накануне Минздрав указывал, что количество выявляемых больных показывает тенденцию к уменьшению.