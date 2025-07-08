Случаи острого отравления зафиксированы в пяти населенных пунктах Дагестана

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Множественные случаи кишечной инфекции зафиксированы у жителей пяти населенных пунктов Дагестана, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по региону.

Информация о множестве случаев кишечной инфекции у жителей населенных пунктов Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент поступила в Роспотребнадзор ночью 7 июля. По данному факту организовано эпидемиологическое расследование.

В ведомстве уточнили, что на местах работают специалисты, проводится отбор проб воды и биоматериала от пострадавших. По предварительной информации, местные жители заразились через воду.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после массового отравления выпускников в Перми. По данным следствия, пострадало свыше 30 человек.