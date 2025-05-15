41 человек отравился в чувашской гимназии

Фото: vk.com/СУ СКР по Чувашии

В шумерлинской гимназии № 8 в Чувашии отравился 41 человек. В больницу доставили восемь детей, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Об инциденте стало известно 14 мая. Тогда указывалось, что девять учащихся обратились к врачам с симптомами острой кишечной инфекции, одного ребенка госпитализировали. По факту случившегося глава Чувашии Олег Николаев поручил правительству региона провести тщательную проверку.

По данным Минздрава, в настоящее время 33 человека, в том числе один взрослый, проходят амбулаторное лечение. Восемь детей получают помощь в Республиканской детской клинической больнице.

В министерстве образования Чувашии уточнили, что обучение в гимназии переведено в дистанционный формат. В образовательном учреждении проводится дезинфекция помещений, включая пищеблок и обеденный зал.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание. Причина отравления будет установлена после проведения необходимых исследований.

Ранее в доме, расположенном в подмосковном Сергиевом Посаде, обнаружили тела трех пенсионеров с признаками отравления неизвестным веществом. Правоохранители рассматривают несколько версий инцидента, в том числе отравление продуктами питания или продуктами горения отопления дома.

Для выяснения причины случившегося назначены судмедэкспертизы. Кроме того, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.