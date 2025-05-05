Тела трех пенсионеров с признаками отравления обнаружены в доме в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Тела трех пенсионеров с признаками отравления неизвестным веществом обнаружены в доме в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью.

Тела супругов в возрасте 67 и 63 лет, а также мертвую 96-летнюю мать погибшего нашли 4 мая в частном доме в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) "Русь" в Хотькове. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и погибших. По данным ведомства, телесных повреждений не было выявлено.

Сотрудники подмосковного СК рассматривают несколько версий случившегося, включая отравление продуктами питания или продуктами горения отопления дома. Для выяснения точной причины смерти пенсионеров назначены судмедэкспертизы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

Ранее тело девушки с ножевым ранением в области сердца было найдено в районе Южное Медведково в Москве. Спустя время был задержан подозреваемый в убийстве.

По версии СК, мужчина в состоянии алкогольного опьянения поругался с девушкой, а после ранил ее ножом в область сердца. Затем злоумышленник скинул тело из окна. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".