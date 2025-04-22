Тело человека обнаружено в водоеме на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Тело человека с признаками насильственной смерти найдено в водоеме, расположенном неподалеку от Ленинградского шоссе, на севере Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

Личность человека пока не установлена. По факту произошедшего начата проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Сейчас следователи допрашивают свидетелей и работают на месте, где было найдено тело. Для выяснения точной причины смерти будет назначена судмедэкспертиза.

Ранее жители города Серова нашли голову женщины около коллективных садов. Погибшей оказалась жительница Нижнего Тагила 1982 года рождения, которая ранее числилась пропавшей без вести.

Правоохранители также установили личность человека, который мог совершить убийство. Подозреваемым оказался не судимый местный житель 1976 года рождения, который в последнее время нигде не работал. Его задержали.

По версии СК, в ноябре 2024 года женщина со своим ребенком приехала в гости к знакомому в Серове. Однако между ней и мужчиной произошел конфликт, во время которого последний убил женщину и ее сына.

