14 апреля, 16:28Происшествия
Тело мужчины с ножевыми ранениями найдено в квартире на востоке Москвы
Фото: телеграм-канал "Столичный СК"
Тело мужчины с ножевыми ранениями найдено в квартире жилого дома на Щелковском шоссе Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного СК.
По версии следствия, на теле пострадавшего зафиксировано не менее 50 колото-резанных ранений. Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Следователи устанавливают обстоятельства преступления.
Предположительно, к произошедшему может быть причастен знакомый погибшего. Известно, что у мужчин был конфликт, указало ведомство.
В настоящее время подозреваемый находится в одной из столичных больниц. Следователи начнут его допрашивать, после того как врачи дадут разрешение, добавили в пресс-службе СК.
Между тем в Красноярском крае женщина убила троих детей топором. Самому младшему из них было 7 месяцев. По данным прокуратуры, мать стоит на учете у психиатра. Ранее глава семейства бил старшего сына.