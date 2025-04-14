Тело мужчины с ножевыми ранениями найдено в квартире на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Тело мужчины с ножевыми ранениями найдено в квартире жилого дома на Щелковском шоссе Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного СК.

По версии следствия, на теле пострадавшего зафиксировано не менее 50 колото-резанных ранений. Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Следователи устанавливают обстоятельства преступления.

Предположительно, к произошедшему может быть причастен знакомый погибшего. Известно, что у мужчин был конфликт, указало ведомство.

В настоящее время подозреваемый находится в одной из столичных больниц. Следователи начнут его допрашивать, после того как врачи дадут разрешение, добавили в пресс-службе СК.

Между тем в Красноярском крае женщина убила троих детей топором. Самому младшему из них было 7 месяцев. По данным прокуратуры, мать стоит на учете у психиатра. Ранее глава семейства бил старшего сына.