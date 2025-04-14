Жительница Красноярского края задержана по подозрению в убийстве трех детей

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

Жительницу Канска Красноярского края задержали по подозрению в убийстве троих своих детей. Самому старшему было 8 лет, сообщается в телеграм-канале регионального управления СК РФ.

По информации следствия, трагедия произошла 14 апреля в частном доме на улице Герцена. Там были найдены тела трех детей с рублеными ранами в области головы и других частей тела. Как отметил СК РФ, погибшими оказались 4-летняя девочка и мальчики в возрасте 7 месяцев и 8 лет. Предположительно, убийство было совершено топором.

При этом, по словам источника RT, у 29-летней женщины был и четвертый ребенок, который в момент убийства находился у бабушки. Собеседник издания рассказал, что после преступления женщина пришла туда и во всем созналась.

Уточняется, что тела детей обнаружил муж задержанной. Источник добавил, что она состоит на учете из-за шизофрении.

В связи с произошедшим СК завел уголовное дело по статье "Убийство трех малолетних, совершенное с особой жестокостью".

Ранее тело избитого до смерти младенца нашли в квартире на северо-западе Москвы. По подозрению в убийстве был задержан его дедушка. В результате возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".

По информации следствия, мужчина убил ребенка, находясь в алкогольном опьянении. Это произошло из-за "внезапно возникших личных неприязненных отношений". Суд арестовал фигуранта на 1 месяц и 30 дней.