Столичный суд арестовал мужчину, до смерти избившего ребенка

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Хорошёвский районный суд Москвы арестовал Максима Целебеева, убившего ребенка в квартире на северо-западе столицы. Об этом сообщили в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

По данным судебной инстанции, в соответствии со статьей УК РФ "Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии" мужчина заключен под стражу на 1 месяц и 30 дней.

Следствие установило, что мужчина убил ребенка, находясь в алкогольном опьянении. Это произошло из-за "внезапно возникших личных неприязненных отношений". Злоумышленник нанес много ударов руками по телу мальчика. Ребенок умер на месте ЧП.

В СК заявляли, что мужчина приходится погибшему двухлетнему ребенку дедушкой. Ведомство подчеркивало, что тело ребенка было найдено в квартире на улице Твардовского вечером 5 апреля.

Ранее Следственный комитет завел уголовное дело по факту убийства мужчины в квартире на юго-западе Москвы. Ведомство выявило, что 7 апреля в квартире дома на Новоясеневском проспекте из-за неприязни злоумышленник несколько раз ударил ножом мужчину. Смерть наступила на месте произошедшего. В настоящее время эксперты устанавливают обстоятельства случившегося.

