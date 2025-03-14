В Петербурге мужчина убил брата ножницами

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Мужчина убил собственного брата ножницами в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Информация о том, что мужчина был ранен, поступила полиции Колпинского района от диспетчера скорой помощи 13 марта примерно в 16:30. Правоохранители направились в квартиру жилого дома, расположенного на Полевой улице в поселке Металлострой. На месте происшествия они обнаружили на полу 47-летнего токаря с колото-резаным ранением груди, которого врачи пытались реанимировать.

Мужчина скончался. В квартире также был 46-летний брат убитого, который, по предварительным данным, во время конфликта ранил родственника ножницами. Злоумышленник был задержан, против него завели дело об убийстве.

Ранее была арестована обвиняемая в убийстве мужчины 41-летняя жительница подмосковного Воскресенска. По версии следствия, женщина, находясь в квартире в состоянии алкогольного опьянения, ранила своего сожителя ножом во время конфликта. В результате тот скончался на месте происшествия. Злоумышленницу задержали. Выяснилось, что ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности.

