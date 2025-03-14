Двое москвичей задержаны по делу об убийстве на стадионе в 2008 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Двое москвичей 1987 года рождения задержаны по делу об убийстве мужчины на стадионе в 2008 году. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

Инцидент произошел 10 ноября 2008 года на стадионе, который находится на улице Новая дорога. По версии следствия, злоумышленники из корыстных побуждений напали на незнакомца и нанесли ему не менее 20 ударов по разным частям тела. Затем москвичи украли телефон и кошелек мужчины, а после скрылись. От полученных травм последний скончался на месте.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Следователи и криминалисты вместе с оперативниками изучили материалы дела, а также собранные доказательства. В результате им удалось установить личность нападавших и задержать их. Оказалось, что злоумышленники были ранее судимы за аналогичные преступления.

С задержанными уже проведены следственные мероприятия. Им было предъявлено обвинение. Фигуранты дела арестованы.

Ранее 45-летнего бывшего омского полицейского приговорили к восьми годам колонии строгого режима за убийство музыканта в ходе драки. По версии следствия, в мае 2023 года в баре "Ленинград" между 26-летним потерпевшим, сидевшим в заведении с девушкой, и тремя мужчинами, отдыхавшими за соседним столиком, произошла драка из-за непристойного предложения.

Во время потасовки подсудимый нанес множество ударов руками, ногами и стулом молодому человеку по голове, в результате чего тот скончался от тяжелой черепно-мозговой травмы на следующий день в больнице. Бывшему полицейскому вынесли наказание по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.

