Житель Омска приговорен к восьми годам за избиение до смерти посетителя бара

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Омской области"

45-летнего мужчину, бывшего омского полицейского приговорили к 8 годам колонии строгого режима за убийство музыканта в ходе драки, передает пресс-служба СУ СК РФ по Омской области.

Сам инцидент произошел еще в мае 2023 года. В баре "Ленинград" между компанией молодых людей, среди которых находились девушка и 26-летний потерпевший, и тремя мужчинами, сидевшими за соседним столиком в этом заведении, произошла драка из-за непристойного предложения, сделанного подсудимым девушке.

За девушку вступились потерпевший и другие молодые люди из их компании, после чего конфликт перерос в обоюдную драку. Во время него подсудимый нанес множество ударов руками, ногами и стулом молодому человеку по голове, в результате чего тот скончался от тяжелой черепно-мозговой травмы на следующий день в больнице.

Причем туда он был доставлен, будучи в коме, подчеркнули в ведомстве.

Бывшего полицейского арестовали, а уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего" передали в суд, где ему и назначили наказание.

Ранее полицейские задержали мужчину, который задушил мешавшую ему спать сестру. Инцидент произошел в поселке Свердловском Лосино-Петровского городского округа.

Злоумышленник рассказал, что женщина испытывала недомогание, не могла уснуть и тем самым мешала ему, что привело к ссоре и убийству. Чтобы создать алиби, он вызвал медиков только через несколько дней после инцидента.