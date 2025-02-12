СК предъявил обвинение московской пенсионерке, заказавшей убийство мужа

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Московской пенсионерке, которая пыталась заказать убийство супруга за 5 миллионов рублей, предъявлено обвинение. Об этом сообщает столичный главк СК РФ в своем телеграм-канале.

По информации ведомства, 69-летняя женщина искала киллера для убийства мужа, с которым она разводилась. Преступление планировалось совершить с помощью яда.

"Следователями столичного СК фигурантке уголовного дела предъявлено обвинение. С ней проведены следственные действия, в том числе с ее участием проведен обыск по ее месту проживания. В ходе допроса обвиняемая отказалась от дачи показаний", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что против нее возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к убийству по найму". Следствие также ходатайствовало об избрании в отношении пенсионерки меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в столичном СК.

Женщину задержали в Москве 11 февраля. По данным правоохранителей, 25 декабря прошлого года она обратилась в частное детективное агентство, попросив собрать данные о ее муже из открытых источников. Во время личной беседы заказчица пояснила агенту, что находится в процессе развода и занимается поиском человека, который за денежное вознаграждение смог бы устранить ее супруга.

Сотрудник агентства обратился в полицию. Действуя в рамках расследования, детектив принял участие в оперативном эксперименте и встретился с подозреваемой. Она предложила ему убить ее супруга за 5 миллионов рублей. Тот якобы совершил преступление 10 февраля 2025 года. Тогда женщина передала оставшуюся часть вознаграждения. Заказное убийство удалось предотвратить.

