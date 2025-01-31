Омбудсмен Ярославская: убившая свою бабушку девочка пройдет психиатрическую экспертизу

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Девочка, которая убила свою бабушку в столичном районе Строгино, будет направлена на психиатрическую экспертизу. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в своем телеграм-канале.

Ранее в СМИ сообщали, что в столице 11-летняя девочка убила свою 75-летнюю бабушку в порыве ярости, поскольку та не разрешила ей погулять. После убийства девочка же выбежала на улицу и закричала, что ее бабушка умерла. На крики ребенка отреагировала соседка, которая сразу же вызвала скорую помощь. Однако медики только констатировали смерть.

"Необходимо понимать, что, несмотря на тяжесть преступления, девочка не достигла возраста уголовной ответственности. После медицинского обследования, консультации психолога и психиатра будет понятна дальнейшая судьба ребенка", – написала Ярославская.

Также омбудсмен подтвердила, что держит ситуацию на контроле. По ее словам, на связи с семьей девочки находятся органы профилактики.

Ранее в США десятилетний мальчик признался в убийстве 82-летнего бывшего мэра города Минден (штат Луизиана) Джо Корнелиуса и его 31-летней дочери. По данным СМИ, тела экс-мэра и его дочери были обнаружены с многочисленными пулевыми ранениями 1 августа в доме Корнелиуса. При этом присутствовавший в момент преступления в доме шестилетний ребенок не пострадал. Как утверждают правоохранители, для совершения убийства злоумышленник использовал два пистолета.