NBC: ребенок сознался в убийстве бывшего мэра и его дочери в США

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Десятилетний мальчик признался в убийстве 82-летнего бывшего мэра города Минден (штат Луизиана) Джо Корнелиуса и его 31-летней дочери в США. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным телеканала, тела экс-мэра и его дочери были обнаружены с многочисленными пулевыми ранениями 1 августа в доме Корнелиуса. При этом присутствовавший в момент преступления в доме шестилетний ребенок не пострадал. Как утверждают правоохранители, для совершения убийства злоумышленник использовал два пистолета.

NBC уточняет, что 10-летний ребенок является родственником бывшего мэра, однако мотивы его пока неизвестны.

Ранее четыре человека погибли в результате стрельбы в продуктовом магазине в городе Фордайс в американском штате Арканзас, еще девять человек пострадали. В правоохранительных органах уточнили, что среди пострадавших два сотрудника полиции, угрозы их жизни нет. Нападавший получил серьезные ранения и был взят под стражу.

