HRT: мужчина застрелил пять человек в доме престарелых в Хорватии

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Мужчина застрелил пятерых пенсионеров в доме престарелых и инвалидов в городе Дарувар в Хорватии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное радио и телевидение (HRT).

В СМИ подчеркнули, что пока официальной информации об этом происшествии не поступало. Остальным пострадавшим сейчас оказывается необходимая медпомощь. По данным HRT, нападавший якобы уже задержан, однако правоохранительные органы Хорватии пока не выступали с официальными комментариями.

Недавно полицейские, обеспечивающие безопасность во время национального съезда Республиканской партии в Милуоки, застрелили вооруженного ножом мужчину около места проведения мероприятия. Инцидент произошел в трех километрах от арены Fiserv Forum, в которой проходят основные мероприятия съезда.

По информации СМИ, погибшим оказался бездомный, страдающий биполярным расстройством. Когда он подошел к сотрудникам полиции и достал нож, те открыли по нему стрельбу.

