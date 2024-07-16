Сербский спецназ ликвидировал 89-летнего преступника

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Вице-премьер и глава сербского МВД Ивица Дачич рассказал, что в Сербии сотрудники Специального антитеррористического подразделения ликвидировали 89-летнего мужчину за убийство двух человек. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на агентство Tanjug.

Дачич уточнил, что житель села Тополница, расположенного в горах на востоке республики, после ссоры из-за пожара на участке застрелил из ружья супружескую пару. Также он ранил еще одного человека и скрылся в лесу.

Позже район оцепила полиция, на место прибыли бойцы спецназа, продолжил глава МВД. В поисках преступника были задействованы вертолет и беспилотники с тепловизорами.

Мужчина с оружием противостоял полицейским и отказался сдаваться, несмотря на попытки переговоров и применение слезоточивого газа со светошумовыми гранатами. В результате спецназ ликвидировал преступника, указал Дачич.

Ранее СМИ писали, что три человека скончались в результате стрельбы в Германии. Убийство произошло в коммуне Лаутлинген. По информации правоохранителей, мужчина убил трех членов своей семьи. Предполагается, что он был охотником и использовал для совершения преступления охотничье ружье. Предварительно, мужчина впоследствии покончил с собой.