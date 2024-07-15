Südwest Presse: три человека погибли при стрельбе на юго-западе Германии

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Три человека погибли в результате стрельбы в Германии в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Об этом сообщает газета Südwest Presse.

Убийство произошло в коммуне Лаутлинген. По данным правоохранительных органов, мужчина убил трех членов своей семьи. Предполагается, что он был охотником и использовал для совершения преступления охотничье ружье.

"На месте происшествия работает полиция в составе большого контингента", – указано в сообщении.

Согласно предварительным данным, мужчина впоследствии покончил с собой.

Ранее столичный суд приговорил 23-летнего мужчину к 4,5 года лишения свободы за то, что в октябре 2023 года он стрелял из пневматического пистолета в сторону женщин. Одна из них пострадала. Также при задержании он оказал сопротивление и применил силу против полицейского.