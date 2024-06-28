Суд арестовал троих подозреваемых в перестрелке на границе РФ и Абхазии

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Гагрский районный суд арестовал на два месяца троих подозреваемых в перестрелке на границе РФ и Абхазии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную прокуратуру.

Накануне суд арестовал на такой же срок еще троих подозреваемых. В отношении седьмого подозреваемого суд изберет меру пресечения на следующей неделе.

Вечером 23 июня на территории КПП "Псоу" около границы России и Абхазии преступники начали стрелять по машине, а затем скрылись. В результате нападения один человек погиб, еще трое получили ранения. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве, а также незаконных хранении и перевозке оружия.

Всего было задержано семь подозреваемых в перестрелке на границе. Причиной происшествия стал давний имущественный конфликт.

