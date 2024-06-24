Задержаны подозреваемые в перестрелке на границе РФ и Абхазии

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Правоохранители задержали подозреваемых в перестрелке и убийстве гражданина Абхазии на границе с Россией. Об этом РИА Новости сообщили в прокуратуре Гагрского района республики.

В ведомстве уточнили, что личности задержанных в данный момент устанавливаются.

Вечером 23 июня на территории КПП "Псоу" около границы РФ и Абхазии неизвестные открыли стрельбу по одной из машин, после чего скрылись. В результате нападения один человек погиб, еще двое – мужчина и несовершеннолетняя девушка – получили ранения. Их госпитализировали.

Позже прокуратура Гагрского района Абхазии возбудила уголовное дело по факту убийства и незаконного оборота огнестрельного оружия.