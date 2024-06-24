Один человек погиб при стрельбе на границе РФ и Абхазии

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Один человек погиб в результате стрельбы на территории КПП "Псоу" около российско-абхазской границы. Об этом сообщается на сайте МВД Абхазии.

Инцидент произошел вечером 23 июня. Ранения получили еще трое человек – двое мужчин и несовершеннолетняя девушка 2007 года рождения. Их доставили в больницу.

Сотрудники полиции установили подозреваемых в стрельбе, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. Также на месте работают криминалисты и следственно-оперативная группа.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Гагрского района, подозреваемые открыли стрельбу по машине, после чего скрылись с места происшествия.

Ранее сообщалось, что в Дербенте неизвестные обстреляли из автоматического оружия синагогу и церковь, в Махачкале – пост ДПС.

Как сообщили в МВД Дагестана, в регионе госпитализированы 16 человек, среди них 13 полицейских и трое мирных жителей.

По словам Сергея Меликова, жертвами терактов в регионе стали более 15 полицейских, а также несколько мирных граждан. Он также сообщил, что активная фаза оперативно-боевых мероприятий в Махачкале и Дербенте завершена. Было ликвидировано шестеро бандитов.

Следственный комитет по факту терактов возбудил уголовные дела. На территории Дагестана вводили режим КТО.